Mint Club V1 Harga Hari Ini

Harga langsung Mint Club V1 (MINT) hari ini ialah --, dengan 0.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MINT kepada USD penukaran adalah -- setiap MINT.

Mint Club V1 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 366,592, dengan bekalan edaran sebanyak 1.15T MINT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MINT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MINT dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -11.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mint Club V1 (MINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 366.59K$ 366.59K $ 366.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 366.59K$ 366.59K $ 366.59K Bekalan Peredaran 1.15T 1.15T 1.15T Jumlah Bekalan 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

