Mint Token (MT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00767601 $ 0.00767601 $ 0.00767601 24J Rendah $ 0.00783895 $ 0.00783895 $ 0.00783895 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00767601$ 0.00767601 $ 0.00767601 24J Tinggi $ 0.00783895$ 0.00783895 $ 0.00783895 Sepanjang Masa $ 0.00874855$ 0.00874855 $ 0.00874855 Harga Terendah $ 0.0047652$ 0.0047652 $ 0.0047652 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +3.50% Perubahan Harga (7D) +3.50%

Mint Token (MT) harga masa nyata ialah $0.00781942. Sepanjang 24 jam yang lalu, MT didagangkan antara $ 0.00767601 rendah dan $ 0.00783895 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MT sepanjang masa ialah $ 0.00874855, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0047652.

Dari segi prestasi jangka pendek, MT telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +3.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mint Token (MT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Bekalan Peredaran 401.93M 401.93M 401.93M Jumlah Bekalan 668,881,961.2569149 668,881,961.2569149 668,881,961.2569149

Had Pasaran semasa Mint Token ialah $ 3.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MT ialah 401.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 668881961.2569149. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.23M.