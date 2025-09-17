Minted (MTD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01253315 $ 0.01253315 $ 0.01253315 24J Rendah $ 0.01280235 $ 0.01280235 $ 0.01280235 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01253315$ 0.01253315 $ 0.01253315 24J Tinggi $ 0.01280235$ 0.01280235 $ 0.01280235 Sepanjang Masa $ 0.640362$ 0.640362 $ 0.640362 Harga Terendah $ 0.00771239$ 0.00771239 $ 0.00771239 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) -1.25% Perubahan Harga (7D) -5.90% Perubahan Harga (7D) -5.90%

Minted (MTD) harga masa nyata ialah $0.01259324. Sepanjang 24 jam yang lalu, MTD didagangkan antara $ 0.01253315 rendah dan $ 0.01280235 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MTD sepanjang masa ialah $ 0.640362, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00771239.

Dari segi prestasi jangka pendek, MTD telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -1.25% dalam 24 jam dan -5.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Minted (MTD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.59M$ 12.59M $ 12.59M Bekalan Peredaran 232.74M 232.74M 232.74M Jumlah Bekalan 999,999,988.9564211 999,999,988.9564211 999,999,988.9564211

Had Pasaran semasa Minted ialah $ 2.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MTD ialah 232.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999988.9564211. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.59M.