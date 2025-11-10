Mintify Harga Hari Ini

Harga langsung Mintify (MINT) hari ini ialah $ 0.0010406, dengan 57.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MINT kepada USD penukaran adalah $ 0.0010406 setiap MINT.

Mintify kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 513,018, dengan bekalan edaran sebanyak 493.00M MINT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MINT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0.00252665 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.059905, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MINT dipindahkan +15.33% dalam sejam terakhir dan -1.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mintify (MINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 513.02K$ 513.02K $ 513.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Bekalan Peredaran 493.00M 493.00M 493.00M Jumlah Bekalan 999,993,105.9877311 999,993,105.9877311 999,993,105.9877311

Had Pasaran semasa Mintify ialah $ 513.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MINT ialah 493.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993105.9877311. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.04M.