Mintra Harga Hari Ini

Harga langsung Mintra (MINT) hari ini ialah $ 0.00008179, dengan 2.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MINT kepada USD penukaran adalah $ 0.00008179 setiap MINT.

Mintra kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 194,501, dengan bekalan edaran sebanyak 2.38B MINT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MINT didagangkan antara $ 0.0000784 (rendah) dan $ 0.00008314 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00898646, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006865.

Dalam prestasi jangka pendek, MINT dipindahkan -0.15% dalam sejam terakhir dan +9.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mintra (MINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 194.50K$ 194.50K $ 194.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 194.50K$ 194.50K $ 194.50K Bekalan Peredaran 2.38B 2.38B 2.38B Jumlah Bekalan 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

Had Pasaran semasa Mintra ialah $ 194.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MINT ialah 2.38B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2378194230.391. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 194.50K.