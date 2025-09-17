MintSwapToken (MST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01026413$ 0.01026413 $ 0.01026413 Harga Terendah $ 0.00003919$ 0.00003919 $ 0.00003919 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +425.10% Perubahan Harga (7D) +425.10%

MintSwapToken (MST) harga masa nyata ialah $0.00020632. Sepanjang 24 jam yang lalu, MST didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MST sepanjang masa ialah $ 0.01026413, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003919.

Dari segi prestasi jangka pendek, MST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +425.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MintSwapToken (MST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.49K$ 14.49K $ 14.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Bekalan Peredaran 70.22M 70.22M 70.22M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa MintSwapToken ialah $ 14.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MST ialah 70.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.63K.