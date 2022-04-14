Tokenomik Minty Girl (MINTYGIRL)

Tokenomik Minty Girl (MINTYGIRL)

Lihat cerapan utama tentang Minty Girl (MINTYGIRL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Minty Girl (MINTYGIRL) Maklumat

This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing)

Laman Web Rasmi:
https://www.mintygirl.fun/

Minty Girl (MINTYGIRL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Minty Girl (MINTYGIRL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.34K
Jumlah Bekalan:
$ 993.29M
Bekalan Edaran:
$ 964.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.71K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00027174
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000628
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Minty Girl (MINTYGIRL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Minty Girl (MINTYGIRL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MINTYGIRL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MINTYGIRL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MINTYGIRL, terokai MINTYGIRL harga langsung token!

MINTYGIRL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MINTYGIRL? Halaman ramalan harga MINTYGIRL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.