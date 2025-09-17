Minu (MINU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) -0.30% Perubahan Harga (7D) -11.02% Perubahan Harga (7D) -11.02%

Minu (MINU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MINU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MINU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MINU telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -0.30% dalam 24 jam dan -11.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Minu (MINU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.51K$ 30.51K $ 30.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.51K$ 30.51K $ 30.51K Bekalan Peredaran 3.79T 3.79T 3.79T Jumlah Bekalan 3,793,242,260,569.9673 3,793,242,260,569.9673 3,793,242,260,569.9673

Had Pasaran semasa Minu ialah $ 30.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MINU ialah 3.79T, dengan jumlah bekalan sebanyak 3793242260569.9673. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.51K.