Miracle Play (MPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00934625 24J Tinggi $ 0.00948794 Sepanjang Masa $ 0.136579 Harga Terendah $ 0.00475254 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -0.40% Perubahan Harga (7D) -7.75%

Miracle Play (MPT) harga masa nyata ialah $0.00937419. Sepanjang 24 jam yang lalu, MPT didagangkan antara $ 0.00934625 rendah dan $ 0.00948794 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MPT sepanjang masa ialah $ 0.136579, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00475254.

Dari segi prestasi jangka pendek, MPT telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan -7.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Miracle Play (MPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.61M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.11M Bekalan Peredaran 1.03B Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Miracle Play ialah $ 9.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MPT ialah 1.03B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.11M.