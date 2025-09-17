Mirada AI (MIRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01443$ 0.01443 $ 0.01443 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -- Perubahan Harga (7D) --

Mirada AI (MIRX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIRX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIRX sepanjang masa ialah $ 0.01443, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIRX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -- dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mirada AI (MIRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.67K$ 1.67K $ 1.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.65K$ 23.65K $ 23.65K Bekalan Peredaran 69.83M 69.83M 69.83M Jumlah Bekalan 988,775,374.7304778 988,775,374.7304778 988,775,374.7304778

Had Pasaran semasa Mirada AI ialah $ 1.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIRX ialah 69.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988775374.7304778. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.65K.