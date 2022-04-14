Tokenomik Mirada AI (MIRX)

Lihat cerapan utama tentang Mirada AI (MIRX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Mirada AI (MIRX) Maklumat

Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://mirada.ai
Kertas putih:
https://mirada.ai/whitepaper

Mirada AI (MIRX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mirada AI (MIRX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.67K
Jumlah Bekalan:
$ 988.74M
Bekalan Edaran:
$ 69.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 23.65K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01443
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001881
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Mirada AI (MIRX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mirada AI (MIRX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MIRX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MIRX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MIRX, terokai MIRX harga langsung token!

MIRX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MIRX? Halaman ramalan harga MIRX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.