Mirrored Ether (METH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.43 $ 4.43 $ 4.43 24J Rendah $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.43$ 4.43 $ 4.43 24J Tinggi $ 4.55$ 4.55 $ 4.55 Sepanjang Masa $ 5,045.52$ 5,045.52 $ 5,045.52 Harga Terendah $ 0.090437$ 0.090437 $ 0.090437 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -0.74% Perubahan Harga (7D) +3.88% Perubahan Harga (7D) +3.88%

Mirrored Ether (METH) harga masa nyata ialah $4.48. Sepanjang 24 jam yang lalu, METH didagangkan antara $ 4.43 rendah dan $ 4.55 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi METH sepanjang masa ialah $ 5,045.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.090437.

Dari segi prestasi jangka pendek, METH telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -0.74% dalam 24 jam dan +3.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mirrored Ether (METH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Bekalan Peredaran 228.97K 228.97K 228.97K Jumlah Bekalan 228,965.643343 228,965.643343 228,965.643343

Had Pasaran semasa Mirrored Ether ialah $ 1.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran METH ialah 228.97K, dengan jumlah bekalan sebanyak 228965.643343. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03M.