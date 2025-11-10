mirrorstage Harga Hari Ini

Harga langsung mirrorstage (MS) hari ini ialah --, dengan 6.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MS kepada USD penukaran adalah -- setiap MS.

mirrorstage kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 188,894, dengan bekalan edaran sebanyak 999.67M MS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0016399, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MS dipindahkan +1.76% dalam sejam terakhir dan -19.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

mirrorstage (MS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 188.89K$ 188.89K $ 188.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 188.89K$ 188.89K $ 188.89K Bekalan Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Jumlah Bekalan 999,666,464.355333 999,666,464.355333 999,666,464.355333

Had Pasaran semasa mirrorstage ialah $ 188.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MS ialah 999.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999666464.355333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.89K.