Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,' Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents. Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token. The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MISHA (MISHA) Berapakah nilai MISHA (MISHA) hari ini? Harga langsung MISHA dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MISHA ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa MISHA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MISHA? Had pasaran untuk MISHA ialah $ 85.66K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MISHA? Bekalan edaran MISHA ialah 420.69B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MISHA? MISHA mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MISHA? MISHA melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan MISHA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MISHAialah -- USD . Adakah MISHA akan naik lebih tinggi tahun ini? MISHA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MISHAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

