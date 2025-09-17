Mist (MIST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00203896 $ 0.00203896 $ 0.00203896 24J Rendah $ 0.00211982 $ 0.00211982 $ 0.00211982 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00203896$ 0.00203896 $ 0.00203896 24J Tinggi $ 0.00211982$ 0.00211982 $ 0.00211982 Sepanjang Masa $ 0.371058$ 0.371058 $ 0.371058 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +0.52% Perubahan Harga (7D) +5.49% Perubahan Harga (7D) +5.49%

Mist (MIST) harga masa nyata ialah $0.00208962. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIST didagangkan antara $ 0.00203896 rendah dan $ 0.00211982 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIST sepanjang masa ialah $ 0.371058, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIST telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan +5.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mist (MIST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 117.76K$ 117.76K $ 117.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Bekalan Peredaran 56.36M 56.36M 56.36M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Mist ialah $ 117.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIST ialah 56.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.09M.