Harga langsung MITCH (IDRAWLINE) hari ini ialah $ 0.00053424, dengan 1.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IDRAWLINE kepada USD penukaran adalah $ 0.00053424 setiap IDRAWLINE.

MITCH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 534,227, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M IDRAWLINE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IDRAWLINE didagangkan antara $ 0.0005221 (rendah) dan $ 0.00053917 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03880398, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00049964.

Dalam prestasi jangka pendek, IDRAWLINE dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -25.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MITCH (IDRAWLINE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 534.23K$ 534.23K $ 534.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 534.23K$ 534.23K $ 534.23K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

