Mithrandir Token (MITHR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00747245$ 0.00747245 $ 0.00747245 Harga Terendah $ 0.00294158$ 0.00294158 $ 0.00294158 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.67% Perubahan Harga (7D) +0.67%

Mithrandir Token (MITHR) harga masa nyata ialah $0.00623014. Sepanjang 24 jam yang lalu, MITHR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MITHR sepanjang masa ialah $ 0.00747245, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00294158.

Dari segi prestasi jangka pendek, MITHR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mithrandir Token (MITHR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 173.04K$ 173.04K $ 173.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Bekalan Peredaran 27.78M 27.78M 27.78M Jumlah Bekalan 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Had Pasaran semasa Mithrandir Token ialah $ 173.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MITHR ialah 27.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.62M.