Mithril Harga (MITH)
-0.11%
-0.09%
+12.12%
+12.12%
Mithril (MITH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MITH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MITH sepanjang masa ialah $ 3.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, MITH telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +12.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Mithril ialah $ 113.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MITH ialah 618.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 183.65K.
Pada hari ini, perubahan harga Mithril kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Mithril kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Mithril kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Mithril kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.09%
|30 Hari
|$ 0
|-19.88%
|60 Hari
|$ 0
|-13.02%
|90 Hari
|$ 0
|--
Mithril is a decentralized ecosystem on the ethereum blockchain. It is a system that rewards users who engage in “social mining”. Mithril rewards users for the impact their content may have in viewers and the popularity it attracts, such as number of likes and views. In the blockchain network and cryptocurrency, Mithril is a very innovative idea that aims to change the way we think about social media entirely. This particular innovation will decentralize and reward social media content creators in a fair and open way.The process of building a social media platform from the scratch is a long, rigorous and exhausting one. Even though blockchain based social media platforms are not new innovations, they usually cannot interact with existing platforms. The Mithril integration protocol permits MITH mining on all social media networks. Therefore, Mithril can also leverage existing sites for their own purposes. In addition, it permits content influencers to make use of their pre-existing followers network to mine Mithril. This acts as a big plus to the Mithril ecosystem. It requires less stress and work than establishing followers on an entirely new platform. It also helps Mithril to have an edge and a bigger pool of users. This means that, content providers only need to start making use of the Mithril integration protocol in order to make more money. Instead of an ICO, Mithril held a private crowdsale where 400,000,000 MITH was distributed and 50,000,000 was retained by the Mithril team for development and marketing. Mithril MITH tokens are mined by participating on partner applications and this social mining is a gamechanger. Creating and sharing content earns Mithril MITH, which can then be spent with partner applications. Because mythril is a crafting ingredient in the Final Fantasy video game series, online searches for how to spend MITH have these pages mixed in, which will likely continue for several years until the platform gains enough big-name retail spending partners to rise up SEO rankings. MITH is currently available on Bithumb and OKEx, but more exchanges will likely list the token soon. Although exchanges are never the best place to store your cryptocurrencies due to security concerns, this is one possibility. Better would be to store them using an ERC-20 wallet that allows you to add custom tokens, such as MyEtherWallet, MyCrypto, or Coinfy. Although the Mithril platform and its flagship social network Lit are still in fairly early development, as an early mover, they are poised to be a leader in the decentralized social networking space. If Mithril gets its way, centralized social networking companies may soon have worthy competitors that offer users more control of their data while rewarding people for creating the content that is ultimately the life-blood of all social networks.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
