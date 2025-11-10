Mitosis EOL BNB Harga Hari Ini

Harga langsung Mitosis EOL BNB (MIBNB) hari ini ialah $ 983.12, dengan 0.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MIBNB kepada USD penukaran adalah $ 983.12 setiap MIBNB.

Mitosis EOL BNB kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,241,833, dengan bekalan edaran sebanyak 2.28K MIBNB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MIBNB didagangkan antara $ 967.65 (rendah) dan $ 995.64 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1,341.21, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 824.92.

Dalam prestasi jangka pendek, MIBNB dipindahkan -0.69% dalam sejam terakhir dan -8.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Bekalan Peredaran 2.28K 2.28K 2.28K Jumlah Bekalan 2,277.834356420795 2,277.834356420795 2,277.834356420795

Had Pasaran semasa Mitosis EOL BNB ialah $ 2.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIBNB ialah 2.28K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2277.834356420795. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.24M.