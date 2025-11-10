Tokenomik Mitosis EOL BNB (MIBNB)
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mitosis EOL BNB (MIBNB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Maklumat
Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.
"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.
Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.
Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.
Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.
With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."
Tokenomik Mitosis EOL BNB (MIBNB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Mitosis EOL BNB (MIBNB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MIBNB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MIBNB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MIBNB, terokai MIBNB harga langsung token!
MIBNB Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju MIBNB? Halaman ramalan harga MIBNB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian