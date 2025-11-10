Mixie Harga Hari Ini

Harga langsung Mixie (MIXIE) hari ini ialah $ 0.00352937, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MIXIE kepada USD penukaran adalah $ 0.00352937 setiap MIXIE.

Mixie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,245,275, dengan bekalan edaran sebanyak 352.83M MIXIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MIXIE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.085161, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MIXIE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mixie (MIXIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Bekalan Peredaran 352.83M 352.83M 352.83M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

