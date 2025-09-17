Miya (MIYA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00257741$ 0.00257741 $ 0.00257741 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.48% Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +23.69% Perubahan Harga (7D) +23.69%

Miya (MIYA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIYA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIYA sepanjang masa ialah $ 0.00257741, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIYA telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +23.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Miya (MIYA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.57K$ 77.57K $ 77.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.57K$ 77.57K $ 77.57K Bekalan Peredaran 977.75M 977.75M 977.75M Jumlah Bekalan 977,748,067.319987 977,748,067.319987 977,748,067.319987

Had Pasaran semasa Miya ialah $ 77.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIYA ialah 977.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 977748067.319987. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.57K.