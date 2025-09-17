Mizar (MZR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00119106 $ 0.00119106 $ 0.00119106 24J Rendah $ 0.00121652 $ 0.00121652 $ 0.00121652 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00119106$ 0.00119106 $ 0.00119106 24J Tinggi $ 0.00121652$ 0.00121652 $ 0.00121652 Sepanjang Masa $ 0.00469675$ 0.00469675 $ 0.00469675 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) -0.90% Perubahan Harga (7D) +5.09% Perubahan Harga (7D) +5.09%

Mizar (MZR) harga masa nyata ialah $0.00120281. Sepanjang 24 jam yang lalu, MZR didagangkan antara $ 0.00119106 rendah dan $ 0.00121652 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MZR sepanjang masa ialah $ 0.00469675, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MZR telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -0.90% dalam 24 jam dan +5.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mizar (MZR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.04M$ 12.04M $ 12.04M Bekalan Peredaran 7.53B 7.53B 7.53B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Mizar ialah $ 9.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MZR ialah 7.53B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.04M.