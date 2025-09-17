Mizuki (MIZUKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.059721$ 0.059721 $ 0.059721 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) -0.97% Perubahan Harga (7D) +1.22% Perubahan Harga (7D) +1.22%

Mizuki (MIZUKI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIZUKI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIZUKI sepanjang masa ialah $ 0.059721, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIZUKI telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, -0.97% dalam 24 jam dan +1.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mizuki (MIZUKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,917,268.276726 999,917,268.276726 999,917,268.276726

Had Pasaran semasa Mizuki ialah $ 29.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIZUKI ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999917268.276726. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.58K.