MM72 Harga Hari Ini

Harga langsung MM72 (MM72) hari ini ialah --, dengan 3.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MM72 kepada USD penukaran adalah -- setiap MM72.

MM72 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 82,338, dengan bekalan edaran sebanyak 70.00B MM72. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MM72 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00502433, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MM72 dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan -1.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MM72 (MM72) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.34K$ 82.34K $ 82.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 117.63K$ 117.63K $ 117.63K Bekalan Peredaran 70.00B 70.00B 70.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MM72 ialah $ 82.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MM72 ialah 70.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.63K.