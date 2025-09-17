MMX (MMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.131395 $ 0.131395 $ 0.131395 24J Rendah $ 0.162769 $ 0.162769 $ 0.162769 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.131395$ 0.131395 $ 0.131395 24J Tinggi $ 0.162769$ 0.162769 $ 0.162769 Sepanjang Masa $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 Harga Terendah $ 0.04397974$ 0.04397974 $ 0.04397974 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) -4.61% Perubahan Harga (7D) -23.94% Perubahan Harga (7D) -23.94%

MMX (MMX) harga masa nyata ialah $0.152252. Sepanjang 24 jam yang lalu, MMX didagangkan antara $ 0.131395 rendah dan $ 0.162769 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MMX sepanjang masa ialah $ 3.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04397974.

Dari segi prestasi jangka pendek, MMX telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, -4.61% dalam 24 jam dan -23.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MMX (MMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.25M$ 25.25M $ 25.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.10M$ 76.10M $ 76.10M Bekalan Peredaran 165.81M 165.81M 165.81M Jumlah Bekalan 499,841,159.879973 499,841,159.879973 499,841,159.879973

Had Pasaran semasa MMX ialah $ 25.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MMX ialah 165.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499841159.879973. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.10M.