MNEE USD Stablecoin (MNEE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.996714 $ 0.996714 $ 0.996714 24J Rendah $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.996714$ 0.996714 $ 0.996714 24J Tinggi $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Sepanjang Masa $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Harga Terendah $ 0.584655$ 0.584655 $ 0.584655 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -0.09% Perubahan Harga (7D) +0.18% Perubahan Harga (7D) +0.18%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, MNEE didagangkan antara $ 0.996714 rendah dan $ 1.003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MNEE sepanjang masa ialah $ 1.045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.584655.

Dari segi prestasi jangka pendek, MNEE telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +0.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.55M$ 62.55M $ 62.55M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.55M$ 62.55M $ 62.55M Bekalan Peredaran 62.68M 62.68M 62.68M Jumlah Bekalan 62,678,491.25329999 62,678,491.25329999 62,678,491.25329999

Had Pasaran semasa MNEE USD Stablecoin ialah $ 62.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MNEE ialah 62.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 62678491.25329999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.55M.