Mner Club (LTMNER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 24J Rendah $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 24J Tinggi $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Sepanjang Masa $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Harga Terendah $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Perubahan Harga (1J) -1.68% Perubahan Harga (1D) -0.46% Perubahan Harga (7D) +8.90% Perubahan Harga (7D) +8.90%

Mner Club (LTMNER) harga masa nyata ialah $1.81. Sepanjang 24 jam yang lalu, LTMNER didagangkan antara $ 1.78 rendah dan $ 1.86 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LTMNER sepanjang masa ialah $ 2.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.2.

Dari segi prestasi jangka pendek, LTMNER telah berubah sebanyak -1.68% sejak sejam yang lalu, -0.46% dalam 24 jam dan +8.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mner Club (LTMNER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Bekalan Peredaran 820.34K 820.34K 820.34K Jumlah Bekalan 915,910.0 915,910.0 915,910.0

Had Pasaran semasa Mner Club ialah $ 1.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LTMNER ialah 820.34K, dengan jumlah bekalan sebanyak 915910.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.66M.