Apakah itu MNet Continuum (NUUM)

MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.

NUUM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik MNet Continuum (NUUM)

Memahami tokenomik MNet Continuum (NUUM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NUUM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MNet Continuum (NUUM) Berapakah nilai MNet Continuum (NUUM) hari ini? Harga langsung NUUM dalam USD ialah 0.00212472 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NUUM ke USD? $ 0.00212472 . Lihat Harga semasa NUUM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MNet Continuum? Had pasaran untuk NUUM ialah $ 281.35K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NUUM? Bekalan edaran NUUM ialah 132.42M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NUUM? NUUM mencapai harga ATH sebanyak 0.603414 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NUUM? NUUM melihat harga ATL sebanyak 0.00110042 USD . Berapakah jumlah dagangan NUUM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NUUMialah -- USD . Adakah NUUM akan naik lebih tinggi tahun ini? NUUM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NUUMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MNet Continuum (NUUM) Kemas Kini Industri Penting