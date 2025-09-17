MNet Continuum Harga (NUUM)
MNet Continuum (NUUM) harga masa nyata ialah $0.00212472. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUUM didagangkan antara $ 0.00207364 rendah dan $ 0.00217124 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUUM sepanjang masa ialah $ 0.603414, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110042.
Dari segi prestasi jangka pendek, NUUM telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan +8.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa MNet Continuum ialah $ 281.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUUM ialah 132.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.12M.
Pada hari ini, perubahan harga MNet Continuum kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga MNet Continuum kepada USD adalah $ +0.0006808873.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga MNet Continuum kepada USD adalah $ +0.0007456061.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga MNet Continuum kepada USD adalah $ +0.0008530569028175676.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.79%
|30 Hari
|$ +0.0006808873
|+32.05%
|60 Hari
|$ +0.0007456061
|+35.09%
|90 Hari
|$ +0.0008530569028175676
|+67.08%
MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.
