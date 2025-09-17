MOAI (MOAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01788911 $ 0.01788911 $ 0.01788911 24J Rendah $ 0.01888279 $ 0.01888279 $ 0.01888279 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01788911$ 0.01788911 $ 0.01788911 24J Tinggi $ 0.01888279$ 0.01888279 $ 0.01888279 Sepanjang Masa $ 0.392353$ 0.392353 $ 0.392353 Harga Terendah $ 0.00109089$ 0.00109089 $ 0.00109089 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) -0.79% Perubahan Harga (7D) +3.72% Perubahan Harga (7D) +3.72%

MOAI (MOAI) harga masa nyata ialah $0.01807698. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOAI didagangkan antara $ 0.01788911 rendah dan $ 0.01888279 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOAI sepanjang masa ialah $ 0.392353, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00109089.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOAI telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, -0.79% dalam 24 jam dan +3.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MOAI (MOAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Bekalan Peredaran 99.94M 99.94M 99.94M Jumlah Bekalan 99,944,281.38303939 99,944,281.38303939 99,944,281.38303939

Had Pasaran semasa MOAI ialah $ 1.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOAI ialah 99.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99944281.38303939. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.