BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Moaner Melter Slime langsung hari ini ialah 0 USD.MOANER modal pasaran ialah 86,089 USD. Jejaki masa nyata MOANER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Moaner Melter Slime langsung hari ini ialah 0 USD.MOANER modal pasaran ialah 86,089 USD. Jejaki masa nyata MOANER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MOANER

Maklumat Harga MOANER

Apakah MOANER

Kertas putih MOANER

Laman Web Rasmi MOANER

Tokenomik MOANER

Ramalan Harga MOANER

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Moaner Melter Slime Logo

Moaner Melter Slime Harga (MOANER)

Tidak tersenarai

1 MOANER ke USD Harga Langsung:

--
----
+5.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Moaner Melter Slime (MOANER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:45:53 (UTC+8)

Moaner Melter Slime Harga Hari Ini

Harga langsung Moaner Melter Slime (MOANER) hari ini ialah --, dengan 5.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOANER kepada USD penukaran adalah -- setiap MOANER.

Moaner Melter Slime kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 86,089, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B MOANER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOANER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000623, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MOANER dipindahkan +1.30% dalam sejam terakhir dan -14.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Moaner Melter Slime (MOANER) Maklumat Pasaran

$ 86.09K
$ 86.09K$ 86.09K

--
----

$ 86.09K
$ 86.09K$ 86.09K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Moaner Melter Slime ialah $ 86.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOANER ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.09K.

Moaner Melter Slime Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000623
$ 0.00000623$ 0.00000623

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

+5.75%

-14.25%

-14.25%

Moaner Melter Slime (MOANER) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Moaner Melter Slime kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Moaner Melter Slime kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Moaner Melter Slime kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Moaner Melter Slime kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.75%
30 Hari$ 0-49.88%
60 Hari$ 0-83.18%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Moaner Melter Slime

Moaner Melter Slime (MOANER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MOANER pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Moaner Melter Slime (MOANER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Moaner Melter Slime berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Moaner Melter Slime yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MOANER ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Moaner Melter Slime Ramalan Harga.

Apakah itu Moaner Melter Slime (MOANER)

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Moaner Melter Slime (MOANER) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moaner Melter Slime

Berapakah nilai 1 Moaner Melter Slime pada tahun 2030?
Jika Moaner Melter Slime berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Moaner Melter Slime berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:45:53 (UTC+8)

Moaner Melter Slime (MOANER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Moaner Melter Slime

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04864
$0.04864$0.04864

+143.20%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1284
$0.1284$0.1284

+35.15%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004439
$0.000004439$0.000004439

+70.73%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1284
$0.1284$0.1284

+35.15%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00397
$0.00397$0.00397

+32.33%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013335
$0.013335$0.013335

+31.71%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001899
$0.0000001899$0.0000001899

+46.07%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.