MOANI Harga Hari Ini

Harga langsung MOANI (MOANI) hari ini ialah $ 0.00080189, dengan 1.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOANI kepada USD penukaran adalah $ 0.00080189 setiap MOANI.

MOANI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 504,748, dengan bekalan edaran sebanyak 629.83M MOANI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOANI didagangkan antara $ 0.00077251 (rendah) dan $ 0.00081767 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00371014, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00075959.

Dalam prestasi jangka pendek, MOANI dipindahkan -0.79% dalam sejam terakhir dan -27.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MOANI (MOANI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 504.75K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.81M Bekalan Peredaran 629.83M Jumlah Bekalan 6,000,000,000.0

