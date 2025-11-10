Tokenomik MOANI (MOANI)

Lihat cerapan utama tentang MOANI (MOANI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:22:05 (UTC+8)
MOANI (MOANI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MOANI (MOANI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 524.09K
$ 524.09K
Jumlah Bekalan:
$ 6.00B
$ 6.00B
Bekalan Edaran:
$ 629.83M
$ 629.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.99M
$ 4.99M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00371014
$ 0.00371014
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00083011
$ 0.00083011

MOANI (MOANI) Maklumat

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

Laman Web Rasmi:
https://paradisetycoon.com/
Kertas putih:
https://whitepaper.paradisetycoon.com/

Tokenomik MOANI (MOANI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MOANI (MOANI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MOANI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MOANI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MOANI, terokai MOANI harga langsung token!

