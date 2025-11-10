Tokenomik MOANI (MOANI)
MOANI (MOANI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MOANI (MOANI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
MOANI (MOANI) Maklumat
Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.
MOANI Token
$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!
Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!
Tokenomik MOANI (MOANI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik MOANI (MOANI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MOANI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MOANI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MOANI, terokai MOANI harga langsung token!
MOANI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju MOANI? Halaman ramalan harga MOANI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian