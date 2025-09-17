Mobcat (MOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00433547 Harga Terendah $ 0.00000496 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +18.66%

Mobcat (MOB) harga masa nyata ialah $0.00000832. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOB sepanjang masa ialah $ 0.00433547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000496.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +18.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mobcat (MOB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.32K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.32K Bekalan Peredaran 999.95M Jumlah Bekalan 999,949,683.585932

Had Pasaran semasa Mobcat ialah $ 8.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOB ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999949683.585932. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.32K.