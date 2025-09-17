Mobility Coin (MOBIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 17,78$ 17,78 $ 17,78 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0,00% Perubahan Harga (7D) 0,00%

Mobility Coin (MOBIC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOBIC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOBIC sepanjang masa ialah $ 17,78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOBIC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0,00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mobility Coin (MOBIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43,04K$ 43,04K $ 43,04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43,12K$ 43,12K $ 43,12K Bekalan Peredaran 1,26B 1,26B 1,26B Jumlah Bekalan 1 261 631 802,964752 1 261 631 802,964752 1 261 631 802,964752

Had Pasaran semasa Mobility Coin ialah $ 43,04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOBIC ialah 1,26B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1261631802.964752. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43,12K.