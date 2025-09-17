Mobius (MOBI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00331172 $ 0.00331172 $ 0.00331172 24J Rendah $ 0.00359967 $ 0.00359967 $ 0.00359967 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00331172$ 0.00331172 $ 0.00331172 24J Tinggi $ 0.00359967$ 0.00359967 $ 0.00359967 Sepanjang Masa $ 0.356026$ 0.356026 $ 0.356026 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.98% Perubahan Harga (1D) -0.71% Perubahan Harga (7D) -6.54% Perubahan Harga (7D) -6.54%

Mobius (MOBI) harga masa nyata ialah $0.00348313. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOBI didagangkan antara $ 0.00331172 rendah dan $ 0.00359967 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOBI sepanjang masa ialah $ 0.356026, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOBI telah berubah sebanyak -0.98% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan -6.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mobius (MOBI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Bekalan Peredaran 514.00M 514.00M 514.00M Jumlah Bekalan 887,990,859.0 887,990,859.0 887,990,859.0

Had Pasaran semasa Mobius ialah $ 1.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOBI ialah 514.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 887990859.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.12M.