Mochi Market (MOMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00221132 $ 0.00221132 $ 0.00221132 24J Rendah $ 0.0030911 $ 0.0030911 $ 0.0030911 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00221132$ 0.00221132 $ 0.00221132 24J Tinggi $ 0.0030911$ 0.0030911 $ 0.0030911 Sepanjang Masa $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Harga Terendah $ 0.00108717$ 0.00108717 $ 0.00108717 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) -27.65% Perubahan Harga (7D) +7.38% Perubahan Harga (7D) +7.38%

Mochi Market (MOMA) harga masa nyata ialah $0.00221132. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOMA didagangkan antara $ 0.00221132 rendah dan $ 0.0030911 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOMA sepanjang masa ialah $ 1.003, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00108717.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOMA telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, -27.65% dalam 24 jam dan +7.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mochi Market (MOMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.05K$ 82.05K $ 82.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 221.45K$ 221.45K $ 221.45K Bekalan Peredaran 37.05M 37.05M 37.05M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Mochi Market ialah $ 82.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOMA ialah 37.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 221.45K.