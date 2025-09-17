Modefi (MOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 Harga Terendah $ 0.0015171$ 0.0015171 $ 0.0015171 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Modefi (MOD) harga masa nyata ialah $0.00181626. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOD sepanjang masa ialah $ 6.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0015171.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Modefi (MOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.20K$ 29.20K $ 29.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.96K$ 39.96K $ 39.96K Bekalan Peredaran 16.08M 16.08M 16.08M Jumlah Bekalan 22,000,000.0 22,000,000.0 22,000,000.0

Had Pasaran semasa Modefi ialah $ 29.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOD ialah 16.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.96K.