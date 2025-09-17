Modern Stoic (STOIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00046593 $ 0.00046593 $ 0.00046593 24J Rendah $ 0.00049953 $ 0.00049953 $ 0.00049953 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00046593$ 0.00046593 $ 0.00046593 24J Tinggi $ 0.00049953$ 0.00049953 $ 0.00049953 Sepanjang Masa $ 0.0248556$ 0.0248556 $ 0.0248556 Harga Terendah $ 0.00015604$ 0.00015604 $ 0.00015604 Perubahan Harga (1J) +0.73% Perubahan Harga (1D) +3.27% Perubahan Harga (7D) +24.03% Perubahan Harga (7D) +24.03%

Modern Stoic (STOIC) harga masa nyata ialah $0.00048811. Sepanjang 24 jam yang lalu, STOIC didagangkan antara $ 0.00046593 rendah dan $ 0.00049953 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STOIC sepanjang masa ialah $ 0.0248556, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015604.

Dari segi prestasi jangka pendek, STOIC telah berubah sebanyak +0.73% sejak sejam yang lalu, +3.27% dalam 24 jam dan +24.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Modern Stoic (STOIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 471.42K$ 471.42K $ 471.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 487.81K$ 487.81K $ 487.81K Bekalan Peredaran 965.89M 965.89M 965.89M Jumlah Bekalan 999,466,124.727189 999,466,124.727189 999,466,124.727189

Had Pasaran semasa Modern Stoic ialah $ 471.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STOIC ialah 965.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999466124.727189. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 487.81K.