Module (MODULE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 24J Rendah $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 24J Tinggi $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Sepanjang Masa $ 223.25$ 223.25 $ 223.25 Harga Terendah $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.65% Perubahan Harga (7D) -1.74% Perubahan Harga (7D) -1.74%

Module (MODULE) harga masa nyata ialah $2.28. Sepanjang 24 jam yang lalu, MODULE didagangkan antara $ 2.28 rendah dan $ 2.33 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MODULE sepanjang masa ialah $ 223.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.19.

Dari segi prestasi jangka pendek, MODULE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.65% dalam 24 jam dan -1.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Module (MODULE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.84K$ 22.84K $ 22.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.84K$ 22.84K $ 22.84K Bekalan Peredaran 10.00K 10.00K 10.00K Jumlah Bekalan 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Had Pasaran semasa Module ialah $ 22.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MODULE ialah 10.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.84K.