Tokenomik Module (MODULE)

Lihat cerapan utama tentang Module (MODULE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Module (MODULE) Maklumat

MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.

Laman Web Rasmi:
https://module.tech/

Module (MODULE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Module (MODULE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 22.84K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00K
Bekalan Edaran:
$ 10.00K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.84K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 223.25
Terendah Sepanjang Masa:
$ 2.19
Harga Semasa:
$ 2.28
Tokenomik Module (MODULE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Module (MODULE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MODULE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MODULE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MODULE, terokai MODULE harga langsung token!

MODULE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MODULE? Halaman ramalan harga MODULE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.