Modulr Harga Hari Ini

Harga langsung Modulr (EMDR) hari ini ialah $ 5.78, dengan 5.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EMDR kepada USD penukaran adalah $ 5.78 setiap EMDR.

Modulr kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,179,307, dengan bekalan edaran sebanyak 722.08K EMDR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EMDR didagangkan antara $ 5.78 (rendah) dan $ 6.76 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 80.59, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3.24.

Dalam prestasi jangka pendek, EMDR dipindahkan -0.47% dalam sejam terakhir dan -7.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Modulr (EMDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M Bekalan Peredaran 722.08K 722.08K 722.08K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Modulr ialah $ 4.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EMDR ialah 722.08K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.79M.