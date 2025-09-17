MOE (MOE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.084383 $ 0.084383 $ 0.084383 24J Rendah $ 0.094017 $ 0.094017 $ 0.094017 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.084383$ 0.084383 $ 0.084383 24J Tinggi $ 0.094017$ 0.094017 $ 0.094017 Sepanjang Masa $ 0.507808$ 0.507808 $ 0.507808 Harga Terendah $ 0.01697119$ 0.01697119 $ 0.01697119 Perubahan Harga (1J) -0.93% Perubahan Harga (1D) +7.97% Perubahan Harga (7D) +22.92% Perubahan Harga (7D) +22.92%

MOE (MOE) harga masa nyata ialah $0.09191. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOE didagangkan antara $ 0.084383 rendah dan $ 0.094017 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOE sepanjang masa ialah $ 0.507808, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01697119.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOE telah berubah sebanyak -0.93% sejak sejam yang lalu, +7.97% dalam 24 jam dan +22.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MOE (MOE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.17M$ 13.17M $ 13.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.41M$ 36.41M $ 36.41M Bekalan Peredaran 143.22M 143.22M 143.22M Jumlah Bekalan 396,121,783.9865122 396,121,783.9865122 396,121,783.9865122

Had Pasaran semasa MOE ialah $ 13.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOE ialah 143.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 396121783.9865122. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.41M.