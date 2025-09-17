moheji (MOJ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -1.62% Perubahan Harga (7D) +9.83% Perubahan Harga (7D) +9.83%

moheji (MOJ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOJ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOJ sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOJ telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -1.62% dalam 24 jam dan +9.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

moheji (MOJ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.37K$ 6.37K $ 6.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.37K$ 6.37K $ 6.37K Bekalan Peredaran 998.03M 998.03M 998.03M Jumlah Bekalan 998,033,647.449533 998,033,647.449533 998,033,647.449533

Had Pasaran semasa moheji ialah $ 6.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOJ ialah 998.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998033647.449533. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.37K.