Molecule (MOLECULE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -0.85% Perubahan Harga (7D) +5.92% Perubahan Harga (7D) +5.92%

Molecule (MOLECULE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOLECULE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOLECULE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOLECULE telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -0.85% dalam 24 jam dan +5.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Molecule (MOLECULE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.13K$ 45.13K $ 45.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.13K$ 45.13K $ 45.13K Bekalan Peredaran 41,979.72T 41,979.72T 41,979.72T Jumlah Bekalan 4.197971612302284e+16 4.197971612302284e+16 4.197971612302284e+16

Had Pasaran semasa Molecule ialah $ 45.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOLECULE ialah 41,979.72T, dengan jumlah bekalan sebanyak 4.197971612302284e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.13K.