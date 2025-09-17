MollarsToken (MOLLARS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0206827 24J Tinggi $ 0.02132235 Sepanjang Masa $ 0.542738 Harga Terendah $ 0.00481125 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) -0.10% Perubahan Harga (7D) +2.70%

MollarsToken (MOLLARS) harga masa nyata ialah $0.02122648. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOLLARS didagangkan antara $ 0.0206827 rendah dan $ 0.02132235 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOLLARS sepanjang masa ialah $ 0.542738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00481125.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOLLARS telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -0.10% dalam 24 jam dan +2.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MollarsToken (MOLLARS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 147.73K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 175.32K Bekalan Peredaran 6.96M Jumlah Bekalan 8,262,932.0

Had Pasaran semasa MollarsToken ialah $ 147.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOLLARS ialah 6.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8262932.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.32K.