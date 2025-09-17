Molly (MOLLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) -0.85% Perubahan Harga (7D) +2.13% Perubahan Harga (7D) +2.13%

Molly (MOLLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOLLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOLLY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOLLY telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, -0.85% dalam 24 jam dan +2.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Molly (MOLLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.74K$ 46.74K $ 46.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.74K$ 46.74K $ 46.74K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Molly ialah $ 46.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOLLY ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.74K.