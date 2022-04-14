Tokenomik Molly the Otter (MOLLY)

Lihat cerapan utama tentang Molly the Otter (MOLLY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Molly the Otter (MOLLY) Maklumat

Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family.

Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan.

"She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says.

A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her.

After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.

Laman Web Rasmi:
http://mollyonsol.co/

Molly the Otter (MOLLY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Molly the Otter (MOLLY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.15K
Jumlah Bekalan:
$ 997.94M
Bekalan Edaran:
$ 997.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.15K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0002719
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000538
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Molly the Otter (MOLLY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Molly the Otter (MOLLY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MOLLY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MOLLY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MOLLY, terokai MOLLY harga langsung token!

