MomoAI (MTOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02217375 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +3.15% Perubahan Harga (7D) +4.84%

MomoAI (MTOS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MTOS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MTOS sepanjang masa ialah $ 0.02217375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MTOS telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +3.15% dalam 24 jam dan +4.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MomoAI (MTOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.88K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.80K Bekalan Peredaran 498.34M Jumlah Bekalan 1,999,999,341.45

Had Pasaran semasa MomoAI ialah $ 20.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MTOS ialah 498.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1999999341.45. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.80K.