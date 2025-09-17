Mona (MONA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00816082 $ 0.00816082 $ 0.00816082 24J Rendah $ 0.00849599 $ 0.00849599 $ 0.00849599 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00816082$ 0.00816082 $ 0.00816082 24J Tinggi $ 0.00849599$ 0.00849599 $ 0.00849599 Sepanjang Masa $ 0.363646$ 0.363646 $ 0.363646 Harga Terendah $ 0.00321311$ 0.00321311 $ 0.00321311 Perubahan Harga (1J) -1.22% Perubahan Harga (1D) -0.08% Perubahan Harga (7D) +0.77% Perubahan Harga (7D) +0.77%

Mona (MONA) harga masa nyata ialah $0.00822927. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONA didagangkan antara $ 0.00816082 rendah dan $ 0.00849599 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONA sepanjang masa ialah $ 0.363646, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00321311.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONA telah berubah sebanyak -1.22% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan +0.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mona (MONA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.97K$ 70.97K $ 70.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.97K$ 70.97K $ 70.97K Bekalan Peredaran 8.57M 8.57M 8.57M Jumlah Bekalan 8,567,144.844522985 8,567,144.844522985 8,567,144.844522985

Had Pasaran semasa Mona ialah $ 70.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONA ialah 8.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8567144.844522985. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.97K.